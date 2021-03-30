Премьер Словакии ушел в отставку

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство.

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно законодательству республики, вместе с отставкой премьера уходит в отставку и весь состав правительства.

Церемония транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович заявил на пресс-конференции, что для прекращения правительственного кризиса согласен пойти навстречу требованиям лидеров трех других коалиционных партий и уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его другому представителю ОЛНЛ, Хегеру, а сам готов возглавить минфин.