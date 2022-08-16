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Премьер-министр Швеции: «Мы выполним условия Турции по членству в НАТО»

Премьер-министр Швеции: «Мы выполним условия Турции по членству в НАТО» Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что они выполнят условия Турции относительно членства в НАТО.
Другие страны
16 августа 2022 г. 13:42
Премьер-министр Швеции: «Мы выполним условия Турции по членству в НАТО»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что они выполнят условия Турции относительно членства в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом она сказал в своем заявлении журналистам.

Следует отметить, что согласно соглашению, подписанному в июне в Мадриде, для того, чтобы Турция одобрила членство Швеции и Финляндии в НАТО, страны-кандидаты должны выдать поддерживаемых ими террористов. Официальная Анкара ранее заявляла, что если террористы не будут возвращены, на членство обеих стран в Альянсе будет наложено вето.

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Версия на английском языке Swedish PM Andersson says will live up to terms of NATO deal with Turkiye 
Версия на азербайджанском языке İsveç Baş naziri: "NATO-ya üzvlüklə bağlı Türkiyənin şərtlərini yerinə yetirəcəyik"

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