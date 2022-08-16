Премьер-министр Швеции: «Мы выполним условия Турции по членству в НАТО»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что они выполнят условия Турции относительно членства в НАТО.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что они выполнят условия Турции относительно членства в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом она сказал в своем заявлении журналистам.

Следует отметить, что согласно соглашению, подписанному в июне в Мадриде, для того, чтобы Турция одобрила членство Швеции и Финляндии в НАТО, страны-кандидаты должны выдать поддерживаемых ими террористов. Официальная Анкара ранее заявляла, что если террористы не будут возвращены, на членство обеих стран в Альянсе будет наложено вето.