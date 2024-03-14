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Премьер Латвии: Между Россией и странами Балтии будет создан железный занавес

Премьер Латвии: Между Россией и странами Балтии будет создан железный занавес Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес".
Другие страны
14 марта 2024 г. 10:02
Премьер Латвии: Между Россией и странами Балтии будет создан железный занавес

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом она сказала на мероприятии в Вашингтоне. Выступление транслировалось на сайте Атлантического совета.

"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Балтии и Россией и Беларусью", - отметила она.

В то же время Силиня признала, что Латвия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить себе независимость от российских нефти и газа.

На днях МИД России въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В стоп-листе также указаны премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

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Версия на английском языке Latvian prime minister says 'iron curtain' to be created between Russia and Baltic states

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