Председательство в Совбезе ООН перешло к Мальте

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Японии к Мальте.
Как передает американское бюро
По ее словам, 24 февраля, в годовщину начала российско-украинской войны, в Совете Безопасности ООН планируется провести министерскую встречу. Наряду с этим, в повестку вошли вопросы, связанные с восточными странами, в частности, Ираном, Палестиной, Израилем, Йеменуом и Сирией.
В. Фрейзер сообщила, что в течение месяца на основании запросов стран-членов СБ по конфликтным регионам и ситуациям могут быть проведены внеочередные заседания.