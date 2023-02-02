Председательство в Совбезе ООН перешло к Мальте

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Японии к Мальте.

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло от Японии к Мальте.

Как передает американское бюро Report , постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер ответила на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и озвучила основные темы обсуждения, которые будут на повестке дня в течение февраля.

По ее словам, 24 февраля, в годовщину начала российско-украинской войны, в Совете Безопасности ООН планируется провести министерскую встречу. Наряду с этим, в повестку вошли вопросы, связанные с восточными странами, в частности, Ираном, Палестиной, Израилем, Йеменуом и Сирией.

В. Фрейзер сообщила, что в течение месяца на основании запросов стран-членов СБ по конфликтным регионам и ситуациям могут быть проведены внеочередные заседания.