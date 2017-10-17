Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Правозащитники заявили о гибели 33 человек в Найроби в ходе столкновений полиции и участников акций протеста после выборов президента страны. В числе погибших 9-летний ребенок и беременная женщина.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

Акции протеста состоялись после победы действующего президента Ухур Кенньяты в ходе выборов в августе этого года. Позже Верховный суд страны аннулировал итоги выборов, и нового главу государства будут выбирать 26 октября

Правозащитные организации HRW и Amnesty National отмечают, что в ходе протестов в Найроби полиция использовала чрезмерную силу, а в результате действий полиции погибли 33 человека. В их числа 9-летний мальчик, который был убит выстрелом, когда стоял на балконе, и беременная женщина, потерявшая сознание из-за слезоточивого года и растоптанная толпой.

Кеннийская полиция все утверждения опровергла, назвав их основанными на лжи.