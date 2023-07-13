Правительство Пакистана уйдет в отставку в августе

Кабинет министров Пакистана в августе уйдет в отставку после истечения срока полномочий нынешнего состава Национального собрания (нижней палаты парламента).

Кабинет министров Пакистана в августе уйдет в отставку после истечения срока полномочий нынешнего состава Национального собрания (нижней палаты парламента).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Правительство уйдет в отставку в будущем месяце после роспуска Национального собрания в результате окончания его пятилетнего срока полномочий", - сказал он.

Срок работы нижней палаты пакистанского парламента истекает 12 августа.

"Правительство подаст в отставку не позднее 14 августа, что позволит провести очередные всеобщие выборы в Пакистане через два месяца - в октябре или ноябре. Дата их проведения будет назначена Комиссией по выборам", - добавил Шариф.