О нас

Пострадавшие от землетрясения в Японии распространяют призыв о помощи

Пострадавшие от землетрясения в Японии распространяют призыв о помощи Жители районов, пострадавших в результате нескольких мощных землетрясений в префектуре Исикава на западе Японии, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS.
Другие страны
2 января 2024 г. 13:09
Пострадавшие от землетрясения в Японии распространяют призыв о помощи

Жители районов, пострадавших в результате нескольких мощных землетрясений в префектуре Исикава на западе Японии, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает NHK.

На кадрах, сделанных с вертолета, можно увидеть, как на парковке кампуса университета Канадзава в городе Судзу люди выложили из труб, стульев и других предметов огромную надпись SOS.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi