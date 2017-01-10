Посол ОАЭ получил ранения во время теракта в Кандагаре

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Афганистане произошел второй за сутки теракт - на этот раз взрыв прогремел в провинции Кандагар, сообщает Report со ссылкой на TOLO news.

Теракт был совершен в гостевом доме губернатора провинции Кандагар Гамаюна Азизи во время его встречи с послом ОАЭ. Сообщается, что оба политика получили ранения.

По предварительным данным, всего при взрыве погибли девять человек, в том числе четверо арабских охранников. Кроме того, 16 человек получили ранения.