Порошенко: Украина находится в состоянии войны

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/«Страна находится в состоянии войны».

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Харькове.

Он отметил, что бои на востоке страны получили интенсивный характер. «Я подчеркиваю, что война ведется, и защита, и оборона нашего государства - это дело не только наших Вооруженных сил. Это дело всего украинского народа, всего общества, власти», - подчеркнул президент.

По его словам, каждый житель Украины должен сделать максимум для того, чтобы защитить свободу, демократию, территориальную целостность и суверенитет.

«В случае полномасштабного российского вторжения, которое мы, к сожалению, не исключаем, мы готовы дать достойный ответ», - заверил Порошенко.