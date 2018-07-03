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    Помпео поедет в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля вылетает в КНДР, где встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    "Чтобы продолжить идущую и важную работу по денуклеаризации на Корейском полуострове, госсекретарь Помпео выезжает в Северную Корею 5 июля, чтобы встретиться с северокорейским лидером", — сказала она.

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