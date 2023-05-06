Польша потребует от ЕС наложить санкции на ввоз российского продовольствия

Польша будет требовать от Евросоюза ввести санкции против импорта продуктов питания из России.

Польша будет требовать от Европейского союза ввода санкций в отношении импорта продуктов питания из России.

Как сообщает Report, об этом заявил заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось.

Он заявил, что Польша считает импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности неприемлемым и потребует санкций в отношении такого импорта.

Постпред также подчеркнул, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном".