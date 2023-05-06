Польша потребует от ЕС наложить санкции на ввоз российского продовольствия

Польша будет требовать от Европейского союза ввода санкций в отношении импорта продуктов питания из России.
Как сообщает Report, об этом заявил заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось.
Он заявил, что Польша считает импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности неприемлемым и потребует санкций в отношении такого импорта.
Постпред также подчеркнул, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном".