Полиция Эдмонтона задержала мужчину, напавшего на людей с ножом

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Полиция канадского Эдмонтона задержала мужчину, который без каких-либо видимых причин совершил серию нападений с ножом на прохожих. Как передает Report, об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Первое нападение 24-летний задержанный, чье имя не разглашается, совершил на станции легкого метро на западе города, нанеся несколько ударов ножом в грудь 19-летнему мужчине. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позже задержанный атаковал одного из сотрудников небольшого магазина, расположенного недалеко от станции. Пострадал ли этот сотрудник, пока не сообщается. Затем нападавший запрыгнул в припаркованную рядом машину, в которой находилась женщина. Ей удалось быстро покинуть автомобиль, после чего мужчина на нем скрылся. Спустя короткое время он был задержан полицией.