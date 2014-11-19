Первый министр Шотландии официально ушел в отставку

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Первый министр Шотландии, лидер шотландских националистов Алекс Салмонд во вторник официально объявил о своей отставке с этого поста. Он принял такое решение два месяца назад, после того, как в сентябре избиратели проголосовали против независимости Шотландии на референдуме, проведенном по его инициативе.

Салмонд заявил, что он покидает должность главы шотландского правительства "с чувством оптимизма и уверенности". "Шотландия вновь ощущает себя уверенно политически и экономически, - сказал он. - Именно в этот момент я хочу уйти", - добавил политик.

Он сказал, что его преемница Никола Стерджен будет "выдающимся" первым министром Шотландии. Голосование в региональном парламенте по ее назначению главой правительства состоится сегодня, информирует Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Алекс Салмонд был первым министром Шотландии на протяжении семи с половиной лет. В 2011 году он заявил о намерении провести референдум о независимости. Премьер- министр Великобритании Дэвид Кэмерон дал согласие на это.

Опросы показывают, что Шотландская национальная партия, лидером которой был Алекс Салмонд, а теперь стала Никола Стерджен, лидирует по популярности в этой части Великобритании. Незадолго до выборов в британский парламент, которые состоятся в мае будущего года, ее поддерживают 45,8% шотландцев, в то время как за Лейбористскую партию намерены голосовать 23,9%, а за ныне правящие в Британии партии консерваторов и либеральных демократов - 16,7% и 6,1% жителей.