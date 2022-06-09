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Пентагон заявил о гибели четырех морпехов при крушении конвертоплана в Калифорнии

Пентагон заявил о гибели четырех морпехов при крушении конвертоплана в Калифорнии Четыре морских пехотинца погибли в результате крушения конвертоплана в штате Калифорния.
Другие страны
9 июня 2022 г. 17:47
Пентагон заявил о гибели четырех морпехов при крушении конвертоплана в Калифорнии

Четыре морских пехотинца погибли в результате крушения конвертоплана в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил телеканалу CBS представитель Минобороны США майор Мейсон Энглхарт.

По его словам, конвертоплан рухнул в среду в пустынной территории рядом с городком Глэмис. На борту воздушного судна находилось пятеро морских пехотинцев, однако сколько именно человек там было, если считать членов команды, неизвестно.

Как сообщил ранее представитель авиабазы ВМС США Эль Сентро, разбился конвертоплан MV-22B Osprey 3-го авиакрыла Корпуса морской пехоты. Данные о погибших не приводились.

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