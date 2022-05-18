Пентагон рассказал о случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО

Представители Пентагона рассказали во вторник конгрессменам об одиннадцати случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Представители Пентагона рассказали во вторник конгрессменам об одиннадцати случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

Заместителю директора разведки ВМС США Скотту Брэю задали вопрос, фиксировались ли случаи столкновения американской военной техники с НЛО, изучением которых занимается специальная целевая группа в Минобороны. "У нас не было столкновений. Но было по меньшей мере одиннадцать случаев, когда оно чуть было не произошло", - ответил представитель Пентагона.

Как уточнил Брэй, в этих случаях от неопознанных объектов не поступало никаких сигналов, которые могли бы служить предупреждением об опасности столкновения. Американские военные не пытались контактировать с НЛО, подчеркнул он. По словам заместителя директора разведки ВМС, во многих случаях наблюдавшиеся американскими военными явления были "похожи на некие беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полета". "Так что мы не пытались устанавливать связь с ними", - сказал он.

Представители Пентагона во вторник продемонстрировали конгрессменам ряд видеозаписей НЛО, изучением которых занимается специальная целевая группа в Министерстве обороны США. В одном случае светящиеся треугольные объекты оказались гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Брэй, выступая на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса, продемонстрировал две видеозаписи, сделанные в разных районах и в разное время на территории Соединенных Штатов. На видео, по его описанию, запечатлено "нечто похожее на треугольники, некоторые из которых мерцают". Специалисты не смогли определить природу явления на первой видеозаписи, сделанной через прибор ночного видения, однако было установлено, что в то время и в том же районе были замечены дроны коммерческого назначения.

Эксперты Пентагона выявили закономерность, изучив схожее видео, снятое через несколько лет в другом районе страны, где также видели БПЛА. "Теперь мы в достаточной степени уверены в том, что эти треугольники соотносятся с беспилотными летательными аппаратами, которые были в этих районах. Их треугольная форма - это результат того, что свет проходит через прибор ночного видения, а затем фиксируется на зеркальную камеру", - пояснил Брэй. "Я не хочу сказать, что можно установить природу всего, что мы наблюдаем, но это прекрасный пример того, что нужны достаточные усилия, чтобы понять, что мы видим", - продолжал он. "<...> Мы собрали научные данные о двух схожих случаях наблюдения (НЛО) в два разных периода времени и в двух различных географических районах, что помогло нам прийти к этим выводам", - добавил заместитель директора разведки ВМС.

Один из конгрессменов поинтересовался, пытались ли военные проверить заключение экспериментально, сняв дроны на зеркальную камеру через прибор ночного видения. "Целевая группа по изучению неизвестных воздушных явлений в курсе исследований, в ходе которых это было сделано", - подтвердил Брэй.

Представители Пентагона продемонстрировали на слушаниях другую видеозапись, на которой запечатлен объект, который американским военным не удалось опознать. Видео было снято с борта летящего самолета и длится всего несколько секунд. Конгрессмены не сразу заметили на нем необычный объект, поэтому попросили представителей Пентагона показать запись несколько раз, остановив ее на том фрагменте, где объект виден. Как пояснили военные, это видео они показали в качестве примера недостаточности данных для идентификации.