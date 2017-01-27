Пентагон подозревает Россию и Китай в разработке противоспутникового оружия

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Россия разрабатывает направленное против спутников оружие, используемое в космическом пространстве.

Как передает Report, об этом заявил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен в статье, опубликованной на официальном сайте Пентагона.

Россия, обладающая противоспутниковыми технологиями еще с 1980-х годов, сейчас изучает противоспутниковые возможности, включающие в себя использование в космосе лазеров и другие возможности, которые могут угрожать нашим спутникам и которые могут создавать космической мусор», ограничивающий доступ в космос, полагает Хейтен.

Что касается Китая, который публично декларирует намерение использовать космос только в личных целях, то Хейтен уверен, что власти Китая продолжают тестировать свои оборонные системы.

«В недалеком будущем они смогут использовать возможности угрозы любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Нам необходимо помешать этому, и лучший способ предотвратить войну — это быть к ней готовым», — утверждает Хейтен.