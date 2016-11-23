Пентагон объявил о ликвидации одного из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ США утверждают, что уничтожили в Сирии одного из главарей местного подразделения международной террористической группировки "Аль-Каида", египтянина Абу аль-Фараджа аль-Масри.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь министерства обороны США Питер Кук сообщил об этом вчера на регулярном брифинге для журналистов в своем ведомстве.

Он расценил проведенную операцию как очередной ощутимый удар по "Аль-Каиде". По его словам, удар, которым был уничтожен аль-Масри, был нанесен 18 ноября.

В начале октября Пентагон уже заявлял о ликвидации аль-Масри.