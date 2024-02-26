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Парламент Тувалу избрал новым премьером страны Фелети Тео

Парламент Тувалу избрал новым премьером страны Фелети Тео Новым премьер-министром Тувалу был избран Фелети Тео.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 05:38
Парламент Тувалу избрал новым премьером страны Фелети Тео

Новым премьер-министром Тувалу был избран Фелети Тео.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на источник в правительстве.

По данным радиостанции, парламент Тувалу единогласно поддержал кандидатуру Тео, ранее занимавшего пост исполнительного директора Комиссии по рыболовству в Западной и Центральной частях Тихого океана.

26 января Тео был избран депутатом парламента Тувалу в ходе всеобщих выборов, заняв одно из 16 его кресел. Как ожидается, до конца недели он и сформированное им правительство пройдут процедуру инаугурации и приступят к работе.

Тихоокеанское островное государство Тувалу состоит из девяти коралловых атоллов в южной части Тихого океана. Население страны по итогам последней переписи, прошедшей в 2022 году, составляет 11,3 тыс. человек. Почти половина граждан страны (5 тыс. человек) живет в Фунафути.

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