Папа Римский Франциск впервые появился на публике в инвалидной коляске

Папа Римский Франциск впервые появился в инвалидной коляске на публичном мероприятии.

Папа Римский Франциск впервые появился в инвалидной коляске на публичном мероприятии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

Ранее он сам в недавнем интервью сообщил, что перенес небольшую операцию на колене. Как уточнили в службе печати Святого престола, ему были сделаны инъекции по поводу сильных болей, из-за которых Франциск с трудом ходил и был вынужден отказаться от всех церемоний и ритуалов, которые требовали от него стоять.

85-летний понтифик минувшим летом перенес операцию на кишечнике, после которой более недели восстанавливался. Служба печати тогда распространила фото, на которых Франциск был в коляске, но в больничных стенах во время посещения пациентов из отделения.

На инвалидной коляске последние годы жизни передвигался Иоанн Павел II (1920-2005), который страдал серьезными заболеваниями.