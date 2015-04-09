Пан Ги Мун: лагерь беженцев в Сирии превращается в "лагерь смерти"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Лагерь палестинских беженцев в Сирии "Ярмук" становится похож на "лагерь смерти", заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Спустя более чем два года безжалостной осады 18 тысяч палестинских беженцев и сирийцев теперь удерживаются в заложниках группировкой "Даиш" и другими экстремистами", - сказал генсек ООН в специальном обращении в четверг. По его словам, лагерь беженцев "становится похожим на лагерь смерти".

"Проживающие в Ярмуке, включая 3500 детей, становятся живыми щитами", - подчеркнул Пан Ги Мун. Он отметил, что внутри лагеря находятся вооруженные группы, снаружи - правительственные силы.

"Сообщается о массовых атаках на лагерь и его мирных жителей. Это становится еще одним немыслимым военным преступлением, виновные в котором должны понести ответственность", - заявил он.

На прошлой неделе боевики "Исламского государства" (ИГ) напали и захватили большую часть палестинского лагеря в шести километрах от сирийской столицы. Сирийские ВВС и артиллерия неоднократно наносили удары по участкам, где пытались закрепиться террористы. На данный момент ИГ контролирует 70% территории лагеря.

"Мы должны как можно быстрее стабилизировать ситуацию в лагере. Я присоединяюсь к Совету Безопасности с просьбой положить конец насилию, предоставить доступ гуманитарной помощи, и дать безопасный путь мирным гражданам, которые хотели бы покинуть лагерь", - подчеркнул Пан Ги Мун.