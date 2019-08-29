Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистан этой ночью испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

По его словам, ракета класса "земля-земля" способна поражать цели на расстоянии до 290 километров.

Президент и премьер-министр Пакистана высоко оценили это событие и выразили по такому случаю свои поздравления народу страны.