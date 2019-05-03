ООН: В Венесуэле во время недавних акций протеста убиты пять человек

Пять человек были убиты из стрелкового оружия во время демонстраций 30 апреля и 1 мая в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.

"За два дня демонстраций - 30 апреля и 1 мая - мы задокументировали сообщения о пяти убитых из стрелкового оружия манифестантах", - сказала она, добавив, что среди погибших - два 15-летних и один 16-летний подросток.

По данным УВКПЧ, всего с начала года в Венесуэле зарегистрировано 49 случаев гибели людей "в контексте демонстраций".

УВКПЧ получило также сведения о 239 раненых манифестантах.

"По меньшей мере 18 из них, как сообщается, получили ранения из стрелкового оружия", - добавила представитель управления.

По имеющейся в ее ведомстве информации, во время демонстраций было задержано по меньшей мере 240 человек, включая 17 несовершеннолетних.