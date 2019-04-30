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Очередная попытка военного переворота в Венесуэле - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

​Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»
© Reuters

Венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

Как передает Report, об этом сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в Twitter.

***14:54 

Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». 

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом он написал в Twitter.

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — говорится в сообщении.

По его словам, конец узурпации «необратим».

Он добавил, что национальная армия «приняла верное решение». 

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