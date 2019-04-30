Очередная попытка военного переворота в Венесуэле - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.
Как передает Report, об этом сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в Twitter.
***14:54
Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Как передает Report со ссылкой на RT, об этом он написал в Twitter.
«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — говорится в сообщении.
По его словам, конец узурпации «необратим».
Он добавил, что национальная армия «приняла верное решение».
Tural AsadiАвтор новости