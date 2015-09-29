ООН: В результате конфликта в Йемене погибли более 2,3 тыс. гражданских лиц

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ За время эскалации конфликта в Йемене с 26 марта текущего года погибли 2 тыс. 355 гражданских лиц и 4 тыс. 862 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"За две недели с 11 по 24 сентября был убит 151 человек, в том числе 26 детей и 10 женщин", - уточнил он, подчеркнув, что речь идет о мирном населении.

Противостояние между йеменскими властями и мятежниками активизировалось в августе 2014 года. В январе нынешнего года боевое крыло хуситов "Ансар Аллах" захватило столицу страны Сану. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади был вынужден перебраться сначала в Аден, а после того, как мятежники 25 марта вошли в этот город, он покинул Йемен.

С 26 марта по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов проводит военно-воздушную операцию против хоуситов. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.