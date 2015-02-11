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    ​ООН ожидает прекращения огня в Донбассе после переговоров в Минске

    Мы очень надеемся на положительные результаты

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций заявила, что надеется на прекращение боевых действий на востоке Украины по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Минске.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    "Мы очень надеемся на положительные результаты. Мы хотим видеть прекращение боевых действий и достижение соглашения, которому будут следовать все стороны", — сказал он.

    Ранее стало известно, что в Минске начались переговоры Путина, Меркель, Олланда и Порошенко по ситуации на Украине.

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