​ООН ожидает прекращения огня в Донбассе после переговоров в Минске

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций заявила, что надеется на прекращение боевых действий на востоке Украины по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Минске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень надеемся на положительные результаты. Мы хотим видеть прекращение боевых действий и достижение соглашения, которому будут следовать все стороны", — сказал он.

Ранее стало известно, что в Минске начались переговоры Путина, Меркель, Олланда и Порошенко по ситуации на Украине.