ООН: Конфликт в Украине может привести к дефолту в 70 странах мира

Рост инфляции и процентных ставок, вызванных ситуацией вокруг Украины, может привести к дефолту в 70 странах мира.

Рост инфляции и процентных ставок, вызванных ситуацией вокруг Украины, может привести к дефолту в 70 странах мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава Программы развития ООН Ахим Штайнер.

"Мы бьемся над тем, чтобы ответить соизмеримым масштабу кризиса образом. Для многих развивающихся экономик денег в копилке больше не осталось", - приводит его слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе газета "Уолл-стрит джорнэл".

В сложившихся обстоятельствах, по мнению Штайнера, страны, в том числе европейские, действуют недостаточно расторопно и не всегда разумно. "Международное сообщество недостаточно быстро реагирует. Вы видите, что страны в Европе урезают свои бюджеты для помощи беженцам на территории своих же стран", - сказал он.

По его словам, страны не должны блокировать экспорт товаров, а государствам-должникам необходимо срочное финансирование во избежание волны дефолтов.