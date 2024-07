Оливер Вархели может войти в новый состав Еврокомиссии

Оливер Вархели, который на протяжении пяти лет являлся еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширения, вновь может войти в состав Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report, об этом премьер-министра Венгрии (с 1 июля Венгрия стала страной-председателем в Совете ЕС) Виктор Орбан написал в соцсети "Х".

"После недавней консультации с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, моей кандидатурой в ЕК в очередной раз стал Оливер Вархели. За последние пять лет еврокомиссар Вархели доказал, что отлично справится с работой в новом составе Еврокомиссии", - отметил Орбан.

Отметим, что 18 июля Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии на новый пятилетний срок - до 2029 года. Она пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа.