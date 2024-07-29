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Оливер Вархели может войти в новый состав Еврокомиссии

Оливер Вархели может войти в новый состав Еврокомиссии Оливер Вархели, который на протяжении пяти лет являлся еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширения, вновь может войти в состав Еврокомиссии (ЕК).
Другие страны
29 июля 2024 г. 10:52
Оливер Вархели может войти в новый состав Еврокомиссии

Оливер Вархели, который на протяжении пяти лет являлся еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширения, вновь может войти в состав Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report, об этом премьер-министра Венгрии (с 1 июля Венгрия стала страной-председателем в Совете ЕС) Виктор Орбан написал в соцсети "Х".

"После недавней консультации с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, моей кандидатурой в ЕК в очередной раз стал Оливер Вархели. За последние пять лет еврокомиссар Вархели доказал, что отлично справится с работой в новом составе Еврокомиссии", - отметил Орбан.

Отметим, что 18 июля Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии на новый пятилетний срок - до 2029 года. Она пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа.

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Версия на английском языке Oliver Varhelyi likely to join new European Commission lineup

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