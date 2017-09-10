Около 5 тыс. канадцев эвакуированы из-за лесных пожаров

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Жители канадской провинции Британская Колумбия получили указания к эвакуации из-за лесных пожаров.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, свои дома покинули 4,8 тыс. граждан, еще 11,6 тыс. готовятся к эвакуации, уточняется в сообщении.

Самые крупные очаги лесных пожаров находятся на юге провинции, площадь пожаров около городов Кранбрук и Ист-Кутеней оценивается в 4,5 тыс. га. Сгорело более 200 жилых домов и других построек, сообщили местные власти. В тушении пожаров задействованы пожарные из восточных канадских провинций Нью-Брансуик и Ньюфаундленд и Лабрадор.