​Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом во Франции

В результате аварии с автобусом во Франции погиб один человек, 17 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Frans ble", авария произошла в департаменте Од на юге страны. В салоне автобуса находились 30 пассажиров и водитель.

По данным радиостанции, в аварию попал автобус компании Flixbus, который передвигался из Перпиньяна в Тулузу.

Известно, что машина съехала с трассы в кювет.

Среди 17 пострадавших один человек в тяжелом состоянии, он срочно госпитализирован.

На место ДТП прибыли два вертолета, а также несколько машин спасателей.

Выясняется причина аварии.