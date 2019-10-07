​Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом во Франции

В результате аварии с автобусом во Франции погиб один человек, 17 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Frans ble", авария произошла в департаменте Од на юге страны. В салоне автобуса находились 30 пассажиров и водитель.
По данным радиостанции, в аварию попал автобус компании Flixbus, который передвигался из Перпиньяна в Тулузу.
Известно, что машина съехала с трассы в кювет.
Среди 17 пострадавших один человек в тяжелом состоянии, он срочно госпитализирован.
На место ДТП прибыли два вертолета, а также несколько машин спасателей.
Выясняется причина аварии.
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