ОБСЕ призвала Трампа прекратить нападки на журналистов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Администрации США следует воздержаться от нападок на журналистов. Как сообщает Report, об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону.

А. Дезир отмечает, что недавние замечания президента Дональда Трампа в отношении СМИ вызывают глубокую озабоченность.

По информации ОБСЕ, во время митинга в Финиксе, штат Аризона, 22 августа Трамп обвинил СМИ в том, что они "по-настоящему нечестные", "поддельные", "плохие" и "кривые", "выдумывают истории" и усугубляют разделение внутри страны.

"Я настоятельно призываю администрацию Соединенных Штатов воздерживаться от таких нападений на средства массовой информации. Заявления президента США очень проблематичны в том смысле, что они ухудшают ту важную роль, которую играют СМИ в каждом демократическом обществе, привлекая правительства к ответственности и предлагая платформу для множества голосов", - отмечается в письме Дезира.

Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что заявления Трампа "противоречат международным обязательствам США в отношении свободы СМИ".