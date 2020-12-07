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Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн

Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн Внешний товарооборот Китая за январь - ноябрь текущего года вырос на 0,6%, составив 4,17 трлн долларов США.
Другие страны
7 декабря 2020 г. 08:52
Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн

Внешний товарооборот Китая за январь - ноябрь текущего года вырос на 0,6%, составив 4,17 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился в годовом исчислении на 2,5%, до 2,31 трлн долларов США. Импорт сократился на 1,6%, до 1,86 трлн долларов США.

Положительное сальдо Китая за 11 месяцев составило 459,92 млрд долларов США, увеличившись примерно на 23% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

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