​Обама: Поддержка сепаратистов может дорого обойтись России

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным президент США Барак Обама подчеркнул свою поддержку территориальной целостности Украины, заметив, что возобновление переговорного процесса между Киевом и пророссийскими сепаратистами может стать возможностью восстановить мир.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Обама выразил обеспокоенность растущим числом жертв конфликта и выразил надежду на претворение в жизнь минских договоренностей после встреч лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Однако президент США также указал, что дальнейшая поддержка Кремлем сепаратистов может дорого обойтись России.