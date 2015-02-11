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    ​Обама: Поддержка сепаратистов может дорого обойтись России

    Президент США позвонил Путину в связи с насилием на Украине

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным президент США Барак Обама подчеркнул свою поддержку территориальной целостности Украины, заметив, что возобновление переговорного процесса между Киевом и пророссийскими сепаратистами может стать возможностью восстановить мир.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, Обама выразил обеспокоенность растущим числом жертв конфликта и выразил надежду на претворение в жизнь минских договоренностей после встреч лидеров Франции, Германии, России и Украины.

    Однако президент США также указал, что дальнейшая поддержка Кремлем сепаратистов может дорого обойтись России.

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