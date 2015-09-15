Новый премьер-министр Австралии вступил в должность

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Канберре прошла церемония приведения к присяге нового премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла, который в результате состоявшегося минувшим днем голосования парламентариев правящей в стране Либеральной партии сумел отстранить от власти теперь уже бывшего главу правительства Тони Абботта, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Тернбулл, занимавший до 14 сентября пост министра связи, в понедельник объявил, что "бросает вызов" премьер-министру и лидеру Либеральной партии Абботту, поскольку правительство, по его словам, "не способно реализовывать успешную стратегию экономического развития страны". В ходе последовавших выборов лидера партии 54 парламентария-либерала поддержали Тернбуллла и лишь 44 - Абботта.

Утром Тернбулл сообщил, что планирует определить новый состав правительства к началу будущей недели, и дал понять, что в него войдут многие члены прежнего кабинета министров.