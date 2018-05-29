Нетаньяху: израильская армия силой ответит на ракетные обстрелы из сектора Газа

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля силой ответит на ракетные и минометные обстрелы своей территории из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль воспринимает с должной серьезностью нападение со стороны группировок ХАМАС и "Исламский джихад", Армия обороны Израиля ответит на них с большой силой, Израиль взыщет точную цену с тех, кто пытается навредить ему", - заявил премьер.

В Израиле заявили, что атаки, нанесенные со стороны сектора Газа с утра 29 мая, являются самыми масштабными за последние несколько лет.