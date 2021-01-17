Названы дата и место проведения саммита стран G7

Саммит стран G7 в этом году состоится в графстве Корнуолл на юге Англии. Даты проведения - с 11 по 13 июня

Саммит стран G7 в этом году состоится в графстве Корнуолл на юге Англии. Даты проведения - с 11 по 13 июня.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министры и президенты из лидирующих демократических стран мира соберутся вместе в июне в Корнуолле, чтобы обсудить общие проблемы - от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями, - приводят сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в качестве стран-гостей к участию приглашены Австралия, Индия и Южная Корея. Государства-участники G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

Почти за 2 года эта встреча станет первым очным саммитом. Выбор Корнуолла в качестве места проведения саммита объяснили его красотой, богатым историческим прошлым и ролью во внедрении экологичных инноваций. ■