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Названы дата и место проведения саммита стран G7

Названы дата и место проведения саммита стран G7 Саммит стран G7 в этом году состоится в графстве Корнуолл на юге Англии. Даты проведения -  с 11 по 13 июня
Другие страны
17 января 2021 г. 03:49
Названы дата и место проведения саммита стран G7

Саммит стран G7 в этом году состоится в графстве Корнуолл на юге Англии. Даты проведения - с 11 по 13 июня.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министры и президенты из лидирующих демократических стран мира соберутся вместе в июне в Корнуолле, чтобы обсудить общие проблемы - от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями, - приводят сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в качестве стран-гостей к участию приглашены Австралия, Индия и Южная Корея. Государства-участники G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

Почти за 2 года эта встреча станет первым очным саммитом. Выбор Корнуолла в качестве места проведения саммита объяснили его красотой, богатым историческим прошлым и ролью во внедрении экологичных инноваций.

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Версия на азербайджанском языке G7 sammitinin keçiriləcəyi yer və müzakirə mövzuları açıqlandı

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