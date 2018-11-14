Названо имя кандидата на пост министра обороны Израиля

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Партия "Еврейский дом" намерена потребовать портфель министра обороны Израиля для Нафтали Беннета, ныне занимающего пост министра образования, передает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что партия поставила вопрос назначения Н.Беннета на пост министра обороны в качестве условия продолжения существования правительства.

Ранее, Авигдор Либерман объявил об отставке с поста министра обороны Израиля и призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок.

"Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной", - заявил Либерман.