Названы причины сокращения числа просителей убежища в Германии - СТАТИСТИКА

Сократилось количество просителей убежища в Германии.

В информации, поступившей в европейское бюро Report из Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (BAMF), говорится, что в ноябре этого года федеральное ведомство приняло решение в связи с прошением 14 136 человек. Количество обращений достигло 56 958.

В информации BAMF отмечается, что в январе-ноябре 2019 года для получения убежища обратились 133 324 человека, что на 12,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (151 944 обращения).

В ноябре 2019 года в BAMF поступило всего 10263 обращения для получения убежища, что на 15,3% меньше, чем в аналогичный период минувшего года и на 7,5% меньше, чем в прошлом месяце.

Как сообщили Report в BAMF, причин сокращения количества просителей убежища несколько. Одна из них связана с материальной помощью стран Евросоюза Турции из-за сирийских беженцев, а также началом создания "Зоны безопасности" на севере Сирии. В то же время незаконную миграцию значительно сократило усиление проверок на границе Германии.

Кроме того, по сравнению с предыдущими годами в 2019 году "Дублинское соглашение" было исполнено на 60-70%, получившие убежище были возвращены в страны, предоставившие шенгенские визы.

В BAMF считают, что сокращение объема обращений поможет эффективнее управлять процессами, качественнее рассматривать обращения.