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Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. жителей меньше, чем на конец 2021 года.
Другие страны
17 января 2023 г. 07:29
Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. жителей меньше, чем на конец 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР.

Отмечается, что сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

В 2022 году родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн.

По итогам минувшего года коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Их в стране 722,06 млн, женщин – 689,69 млн.

В 1980-х годах Китай проводил политику "Одна семья — один ребенок". В 2015 году власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году — трех. В настоящее время власти сейчас вводят меры по поощрению семей к рождению детей. В стране признают, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук.

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Версия на азербайджанском языке Çinin əhalisi 60 ildə ilk dəfə azalıb

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