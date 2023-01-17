Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. жителей меньше, чем на конец 2021 года.

Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. жителей меньше, чем на конец 2021 года.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР.

Отмечается, что сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

В 2022 году родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн.

По итогам минувшего года коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Их в стране 722,06 млн, женщин – 689,69 млн.

В 1980-х годах Китай проводил политику "Одна семья — один ребенок". В 2015 году власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году — трех. В настоящее время власти сейчас вводят меры по поощрению семей к рождению детей. В стране признают, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук.