Над столицей Швеции пронесся огненный шар

В небе над столицей Швеции пролетел огненный шар, который затем взорвался над Балтийским морем.

В небе над столицей Швеции пролетел огненный шар, который затем взорвался над Балтийским морем.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sweden Herald .

Необычное явление заметили над северной частью Стокгольма. Затем огненный шар покинул воздушное пространство Швеции и оказался над принадлежащими Финляндии Аландскими островами. Вскоре там услышали мощный взрыв.

По мнению астронома Эрик Стемпелс из Уппсальского университета, огненным шаром, скорее всего, видели болид — метеор, ярко вспыхнувший в атмосфере на высоте около 30 километров.

Ученый отметил, что такой яркий болид можно видеть примерно раз в пять лет.