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Над столицей Швеции пронесся огненный шар

Над столицей Швеции пронесся огненный шар В небе над столицей Швеции пролетел огненный шар, который затем взорвался над Балтийским морем.
Другие страны
3 июля 2025 г. 07:18
Над столицей Швеции пронесся огненный шар

В небе над столицей Швеции пролетел огненный шар, который затем взорвался над Балтийским морем.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sweden Herald.

Необычное явление заметили над северной частью Стокгольма. Затем огненный шар покинул воздушное пространство Швеции и оказался над принадлежащими Финляндии Аландскими островами. Вскоре там услышали мощный взрыв.

По мнению астронома Эрик Стемпелс из Уппсальского университета, огненным шаром, скорее всего, видели болид — метеор, ярко вспыхнувший в атмосфере на высоте около 30 километров.

Ученый отметил, что такой яркий болид можно видеть примерно раз в пять лет.

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