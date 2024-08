На западе Ирака ликвидировали 15 боевиков ИГ

Американские военные и силы безопасности Ирака ликвидировали 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" на западе Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".

"Силы Центрального командования ВС США и иракские силы безопасности провели партнерский рейд на западе Ирака ранним утром 29 августа, в результате которого были убиты 15 боевиков ИГ", - говорится в публикации.

Командование сообщило, что боевики были вооружены многочисленным оружием, гранатами и поясами со взрывчаткой.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет, а операция была направлена на лидеров группировки, чтобы ослабить возможности ИГ "по планированию, организации и проведению атак против мирных жителей Ирака, а также граждан, союзников и партнеров США в регионе и за его пределами".