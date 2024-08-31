На западе Ирака ликвидировали 15 боевиков ИГ

Американские военные и силы безопасности Ирака ликвидировали 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" на западе Ирака.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".
"Силы Центрального командования ВС США и иракские силы безопасности провели партнерский рейд на западе Ирака ранним утром 29 августа, в результате которого были убиты 15 боевиков ИГ", - говорится в публикации.
Командование сообщило, что боевики были вооружены многочисленным оружием, гранатами и поясами со взрывчаткой.
Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет, а операция была направлена на лидеров группировки, чтобы ослабить возможности ИГ "по планированию, организации и проведению атак против мирных жителей Ирака, а также граждан, союзников и партнеров США в регионе и за его пределами".
U.S. Central Command (CENTCOM) forces and Iraqi Security Forces conducted a partnered raid in Western Iraq in the early hours of Aug. 29, resulting in the death of 15 ISIS operatives. The ISIS element was armed with numerous weapons, grenades, and explosive "suicide" belts. There… pic.twitter.com/fCOFyxtke1