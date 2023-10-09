На японских островах в Тихом океане объявлена угроза цунами

Угроза цунами высотой до одного метра объявлена на отдаленных японских островах Огасавара и Идзу, расположенных в Тихом океане к югу от Токио.

Угроза цунами высотой до одного метра объявлена на отдаленных японских островах Огасавара и Идзу, расположенных в Тихом океане к югу от Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

На островах Хатидзё уже были зафиксированы приливные волны высотой около 40 см. Жителей районов призывают не приближаться к прибрежной линии. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Цунами было вызвано землетрясением в Тихом океане. Однако метеорологическое управление не приводит данных о его магнитуде и глубине залегания очага.

На прошлой неделе в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате чего также объявлялась угроза цунами высотой до одного метра.