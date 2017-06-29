На севере Ирака три мирных жителя и военный погибли при атаках боевиков ИГ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Трое мирных жителей и один военный погибли в результате двух атак боевиков террористической группировки ИГ в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа.

Как сообщил агентству источник в силах безопасности страны, военный погиб в результате столкновения с боевиками на западе города Байджи в 200 километрах от Багдада. Отмечается, что силовики ликвидировали трех боевиков.

Кроме того, по данным агентства, при минометном обстреле со стороны боевиков недалеко от города Шергат погибли трое мирных жителей.