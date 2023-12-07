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На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП На главном острове Сейшел - Маэ - в индустриальной зоне к югу от столицы произошел разрушительный взрыв на складе со взрывчатыми веществами, последствия которого усугубило наводнение из-за дождей. Президент республики Вавел Рамкалаван ввел на острове чрез
Другие страны
7 декабря 2023 г. 13:01
На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

На главном острове Сейшел - Маэ - в индустриальной зоне к югу от столицы произошел разрушительный взрыв на складе со взрывчатыми веществами, последствия которого усугубило наводнение из-за дождей. Президент республики Вавел Рамкалаван ввел на острове чрезвычайное положение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила его пресс-служба.

Жителей острова призвали не выходить на улицу. Школы будут закрыты. Свободное перемещение разрешили только сотрудникам жизненно важных служб и тем, кто уже находился в пути.

В заявлении офиса президента говорится о значительных разрушениях в индустриальной зоне и ее окрестностях. АFP предварительно сообщает, что есть пострадавшие.

Туристическое управление Сейшельских островов сообщило в микроблоге, что международный аэропорт на острове Маэ продолжает работать, также между островами курсируют паромы.

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Версия на азербайджанском языке Seyşeldə partlayıcı maddələr anbarında baş verən partlayışdan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub
Версия на английском языке Seychelles declares state of emergency after explosion, flooding

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