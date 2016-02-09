На саммите в Дубае определили "Лучшего министра мира"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министр окружающей среды Австралии Грег Хант удостоился звания "Лучший министр мира" за "решающую роль в уменьшении углеродных выбросов".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили во вторник организаторы Мирового правительственного саммита в Дубае, во время которого прошел конкурс на определение лучшего министра.

Как отметил министр по делам Кабинета министров и глава организационного комитета саммита Мухаммед аль-Джергави, эта "первая в своем роде награда присуждается для того, чтобы усилить обмен опытом среди правительственных руководителей, вдохновить официальных лиц и отметить инновационную работу министров и достижения тех правительств, которые принесли обществу позитивные изменения".

"Сегодня миру нужны ведущие примеры новаторов и тех, кто добивается прорывов, среди министров. Эта награда придумана не только, чтобы отметить опыт или отдать должное какому-либо министру или правительству, но и активизировать обмен знаниями", - добавил он.

Австралийский министр победил среди сотни номинантов, десять из которых вышли в финал конкурса.