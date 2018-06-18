 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Мадагаскаре разбился самолет, есть жертвы

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в понедельник в результате крушения небольшого самолета у столицы Мадагаскара Антананариву.

    Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на управление гражданской авиации страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.   

    По его данным, самолет Piper PA-31, принадлежащиий авиакомпании Madagascar Trans Air, разбился в западных окрестностях города в понедельник утром. На борту воздушного судна находились пять человек, все они погибли.

    Причина инцидента пока не установлена.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi