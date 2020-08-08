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На границе США и Мексики нашли туннель

На границе США и Мексики нашли туннель Американские правоохранительные органы обнаружили недостроенный, но довольно хорошо оборудованный подземный туннель на границе США и Мексики.
Другие страны
8 августа 2020 г. 00:30
На границе США и Мексики нашли туннель

Американские правоохранительные органы обнаружили недостроенный, но довольно хорошо оборудованный подземный туннель на границе США и Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Post.

Сообщается, что подземный ход длиной более 1,3 тыс. футов (около 400 м) шел из Сан-Луиса, штат Аризона, в Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике.

Ширина подземного хода составляла около 1 м, высота - 1,2 м.

Недостроенный проход имеет вентиляционную систему, водопровод, электрическую проводку и даже узкоколейку.

Туннель откопали после обнаружения провала в середине июля на границе США и Мексики.

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