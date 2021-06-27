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На базе ВВС Индии произошли два взрыва

На базе ВВС Индии произошли два взрыва Два взрыва произошли на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал.
Другие страны
27 июня 2021 г. 08:22
На базе ВВС Индии произошли два взрыва

Два взрыва произошли на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ВВС страны.

"Рано утром в воскресенье в технической зоне базы ВВС Джамму было сообщено о двух взрывах малой силы. Один причинил незначительное повреждение крыше здания, а другой взорвался на открытой местности. Повреждений оборудования не было. Расследование ведется вместе с гражданскими органами", - отметила пресс-служба ВВС Индии.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

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