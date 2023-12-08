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МВФ предоставит Молдове бюджетную поддержку на 95 млн долларов

МВФ предоставит Молдове бюджетную поддержку на 95 млн долларов Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Молдове транш на сумму около 95 млн долларов в виде бюджетной поддержки.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 16:03

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Молдове транш на сумму около 95 млн долларов в виде бюджетной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

МВФ уточняет, что общая стоимость траншей, предоставленных в рамках "Механизма расширенного кредитования" (ECF) и "Механизма расширенного финансирования" (EFF) составляет около 466 млн долларов.

Совет исполнительных директоров одобрил продление программы на полгода - до 19 октября 2025 года. Также была одобрена новая программа, финансируемая Кредитной линией устойчивости и устойчивого развития (RSF), на сумму около 173 млн долларов.

Программа направлена ​​на поддержку усилий страны по повышению устойчивости к климатическим потрясениям, поддержке реформ в энергетическом секторе, укреплению потенциала финансового сектора в борьбе с изменением климата и энергетическими кризисами, а также по мобилизации устойчивого финансирования.

По мнению МВФ, Молдова продолжает сталкиваться с постоянными проблемами, и налогово-бюджетная политика должна продолжать фокусироваться на смягчении последствий многочисленных кризисов, поддержке восстановления экономики и продвижении долгосрочных реформ.

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