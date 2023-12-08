МВФ предоставит Молдове бюджетную поддержку на 95 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Молдове транш на сумму около 95 млн долларов в виде бюджетной поддержки.

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Молдове транш на сумму около 95 млн долларов в виде бюджетной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

МВФ уточняет, что общая стоимость траншей, предоставленных в рамках "Механизма расширенного кредитования" (ECF) и "Механизма расширенного финансирования" (EFF) составляет около 466 млн долларов.

Совет исполнительных директоров одобрил продление программы на полгода - до 19 октября 2025 года. Также была одобрена новая программа, финансируемая Кредитной линией устойчивости и устойчивого развития (RSF), на сумму около 173 млн долларов.

Программа направлена ​​на поддержку усилий страны по повышению устойчивости к климатическим потрясениям, поддержке реформ в энергетическом секторе, укреплению потенциала финансового сектора в борьбе с изменением климата и энергетическими кризисами, а также по мобилизации устойчивого финансирования.

По мнению МВФ, Молдова продолжает сталкиваться с постоянными проблемами, и налогово-бюджетная политика должна продолжать фокусироваться на смягчении последствий многочисленных кризисов, поддержке восстановления экономики и продвижении долгосрочных реформ.