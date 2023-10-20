Мухаммад Раббани: Политика французского правительства в отношении мусульман оскорбительна

Сегодняшняя политика французского правительства является оскорбительной.

Сегодняшняя политика французского правительства в отношении мусульман является оскорбительной.

Как передает Report, об этом журналистам заявил управляющий директор британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммад Раббани.

Раббани пояснил, что его неправительственная организация занимается документированием злоупотреблений в государственной политике Франции, которые осуществляются под предлогом борьбы с терроризмом, а затем оспаривает ее.

"Моя организация непосредственно столкнулась с таким фактом всего два месяца назад на конференции ОБСЕ, которая проходила в Польше. По прибытию в страну меня остановили польские власти, я был депортирован из Польши. Когда я спросил почему, польские пограничники ясно дали понять, что у них есть инструкция от французской стороны - она не хочет, чтобы я присутствовал на конференции ОБСЕ", - рассказал он.

По словам Раббани, это свидетельство того, что политика французского правительства является оскорбительной, при этом, оно не хочет, чтобы об этом знал мир.

"Поэтому я хочу подчеркнуть, что инициатива, подобная той, что мы имеем здесь сегодня, где есть альтернативная площадка, на которой страны ДН могут собираться и организовывать встречи, чрезвычайно ценна", - отметил управляющий директор британской независимой правозащитной организации CAGE.

М.Раббани сказал, что еще в июле этого года его уже останавливали на границе Франции: "Одну ночь меня продержали в центре временного содержания и запретили въезд во Францию. Причина в том, что в прошлом году, когда я был на конференции ОБСЕ в Польше, я выступил с заявлением против Франции и дискриминации мусульман внутри этой страны. Через 2 недели после этого заявления французское правительство поручило своему пограничному управлению воспрепятствовать моему приезду. Французские власти вторгаются в деятельность правозащитной организации, пытаются воспрепятствовать ее работе".