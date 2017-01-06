Минобороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента России Владимира Путина, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, первым зону конфликта покинет авианосец "Адмирал Кузнецов".

Он также отметил, что вместе с "Кузнецовым" из зоны боевых действий уйдет крейсер "Петр Великий", а также сопровождающие их корабли.